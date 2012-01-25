В Украине рождается все больше недоношенных детей

В Украине ежегодно растут показатели рождения недоношенных детей с физическими недостатками и малой массой тела, которые требуют длительного выхаживания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в Киеве главный специалист Министерства здравоохранения по специальности "Неонатология" Елизавета ШУНЬКО.

«Если в 2006 году недоношенных детей родилось около 20 тысяч (из них 2300 новорожденных массой тела менее 1500 г), то в 2010-м – 26 тысяч (6 тыс. - массой менее 1500 г). Это обусловлено тем, что в Украине введены международные критерии регистрации перинатального периода, рекомендуемые ВОЗ», - отметила Е.ШУНЬКО.

В свою очередь, начальник Отдела акушерско-гинекологической помощи Минздрава Валентина КОЛОМЕЙЧУК отметила, что для улучшения оказания медицинской помощи беременным и новорожденным в Украине утвержден Национальный проект «Новая жизнь», который должен обеспечить доступную высококвалифицированную помощь, комфортные условия рождения и выхаживания детей путем создания сети региональных перинатальных центров.

«В соответствии с проектом, в каждом регионе будет работать перинатальный центр третьего уровня оказания специализированной медицинской помощи. На протяжении 2012-2013 годов предусмотрено открытие таких заведениях во всех 27 регионах страны. На реализацию проекта государство выделило 360 миллионов гривен», - сообщила В.КОЛОМЕЙЧУК.

По ее словам, в Киеве планируют на протяжении двух лет на базе 7-го и 5-го роддомов, а также репродуктивного центра 4-го роддома открыть несколько новейших перинатальных центров.

«Перинатальные центры - это не только помещение, оборудование, это люди в первую очередь, высококвалифицированные специалисты», - сказала В.КОЛОМЕЙЧУК.