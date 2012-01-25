МЧС оперативно среагировало на ухудшение погоды

В Министерстве чрезвычайных ситуаций заявляют, что совместно с другими службами согласованно и оперативно среагировали на ухудшение погодных условий по всей территории Украины и оказали необходимую помощь населению.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, ни одна система жизнеобеспечения граждан не была парализована, на всех автодорогах велись работы по расчистке снега и в целом быстро обеспечивалось беспрепятственное движение автотранспорта, заявили на брифинге директор Департамента гражданской защиты Василий КВАШУК и директор Департамента управления спасательными силами Григорий МАРЧЕНКО.

«Коммунальные службы, аварийные бригады облэнерго, спасательные подразделы МЧС во всех регионах оперативно среагировали на ситуацию и приняли необходимые меры для расчистки дорог и ликвидации заторов, обеспечения движения коммунального транспорта, а также возобновления электроснабжения в населенных пунктах. Все территориальные подсистемы гражданской защиты в областях сработали согласованно в соответствии с утвержденными планами реагирования на случаи ухудшения погодных условий», - сообщил В.КВАШУК.

В свою очередь Г.МАРЧЕНКО добавил, что в настоящее время продолжается подготовка системы гражданской защиты граждан к реагированию на случай дальнейшего ухудшения погодных условий.

«Мы готовимся к следующему этапу, на случай возможного похолодания и образования гололедицы. МЧС сделает все возможное, чтобы обеспечить безопасность пешеходов и снизить риски для движения автотранспорта. Кроме того, похолодание всегда влечет увеличение пожаров и количества погибших в них, поэтому министерство готовится оказывать помощь гражданам во время возникновения воспламенений и проводит разъяснительную работу среди населения. Параллельно продолжается подготовка к вскрытию льда и наводнениям», - сказал он.

Директор Департамента управления спасательными силами также сказал, что в Киеве в готовности находится 560 единиц техники для уборки снега. При этом больше 100 единиц будет дополнительно закуплено в ближайшие дни.

По его словам, МЧС к расчистке автодорог привлекается лишь в особых случаях, основная техника находится у автодора, но МЧС также имеет в своем распоряжении 120 единиц техники, которая может привлекаться в случае необходимости.

Кроме того, во время брифинга отмечалось, что Киевская горгосадминистрация поставила задачу перед коммунальными службами максимально ускорить уборку снега в столице, привлечь к этому всю имеющуюся технику и, по возможности, очистить город в течение двух дней – до наступления сильных морозов.

В.КВАШУК напомнил, что в течение этих выходных на территории Украины в связи с ухудшением погодных условий возник ряд чрезвычайных событий. В частности, из-за усложнения проезда по дорогам государственного и местного значения больше всего пострадали Запорожская, Днепропетровска и Полтавская области.

В Украине нарушения движения железнодорожного транспорта зафиксировано не было, но были проблемы с обеспечением движения коммунального транспорта – трамваев, троллейбусов, маршруток. Кроме того, значительно увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий и пострадавших в них.

В частности, в Закарпатской области в результате падения дерева на автомобиль погибли два человека. Также в отдельных регионах возникли проблемы с электроснабжением. Особенно это касается Одесской области, где в результате налипания мокрого снега и сильного ветра рухнуло около 150 электроопор. В области остаются без электроснабжения около 15 населенных пунктов. По прогнозам, электроснабжение будет возобновлено в течение двух дней.

В связи с усложнением погодных условий в Запорожской области были закрыты несколько школ и детсадов, а в Черниговской области, в городе Бахмач произошел прорыв теплотрассы, в результате чего граждане были лишены теплоснабжения в течение 8 часов.

Из-за усложнения погодных условий спасателям пришлось оказывать помощь 2 туристам, которые заблудились в горах Крыма, а также туристической группе (21 человек), которая заблудилась в горах на Закарпатье.

В горных районах до сих пор существует угроза спуска лавин. Так, 23 января в Крыму из-за спуска двух лавин был заблокирован проезд на автодороге «Ялта – Ай-Петри – Бахчисарай».