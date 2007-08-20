Презентация первого Всеукраинского летнего лагеря для детей с инсулинозависимым сахарным диабетом.

Состоится презентация первого Всеукраинского летнего лагеря для детей с инсулинозависимым сахарным диабетом. Организатор – Киевский благотворительный фонд “Диабетик”, Международная Диабетическая Ассоциация Украины, компания LifeScan, корпорация Джонсон&Джонсон (Киевская область, 32-й км.Обуховского шоссе, пгт.Козин,с.Пятихатки,ул., Соловьяненко, 276а, ГП “ДОТ” Дозвілля”). Телефоны: 497-82-18, 8-067-703-60-95.

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