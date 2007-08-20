О заключении спонсорского соглашения с Национальным комитетом спорта инвалидов Украины и о запуске нового тарифа оператора мобильной связи life:), разработанного специально для людей с инвалидностью”

Пресс-конференция по случаю заключения спонсорского соглашения с Национальным комитетом спорта инвалидов Украины и по случаю запуска нового тарифа оператора мобильной связи life:), разработанного совместно с Национальной Ассамблеей инвалидов Украины специально для людей с инвалидностью. Приглашены: министр Украины по делам молодежи, семьи и спорта Виктор Корж, президент Национального комитета спорта инвалидов Украины, председатель Национальной Ассамблеи инвалидов Украины, народный депутат V созыва Валерий Сушкевич, главный исполнительный директор ООО «Астелит» Тансу Еэн, начальник PR департамента ООО «Астелит» Оксана Рудюк, лидеры паралимпийского спорта - спортсмены-паралимпийцы и представители общественных организаций инвалидов Украины (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефоны: 289 43 30, 18, 8 050 997 96 62, 8 093 771 10 64.