Южным регионам Украины угрожают стихии

В ближайшее время метеорологи прогнозируют стихийные явления в акватории Черного и Азовского морей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил начальник Украинского гидрометеорологического центра Николай КУЛЬБИДА.

Он отметил, что вместе со снижением температуры, которое ожидается в ближайшее время, в Украине ожидаются стихийные погодные явления в акватории морей, а также, частично, в южных и юго-восточных областях Украины.

По словам Н.КУЛЬБИДЫ, ожидается усиление скорости ветра до 15-20 м/с, а в акватории морей и на побережьях – до 25-30 м/с - это приведет к высокому волнению на поверхности морей, обледенению кораблей, ухудшению видимости, что осложнит условия для судоходства.

Также Н.КУЛЬБИДА сообщил, что гололедица на дорогах Украины и лавинопасность в Карпатах и горах Крыма будет сохраняться еще длительное время.