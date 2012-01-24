Паводок может начаться еще зимой

Паводок может начаться раньше календарной весны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга заявил директор Департамента управления спасательными силами МЧС Украины Григорий МАРЧЕНКО.

Он отметил, что в настоящее время проводится подготовка сил Министерства чрезвычайных ситуаций к ледоплаву и весеннему паводку.

Территория Украины была условно разделена на 8 сегментов, в соответствии с чем осуществлен расчет сил МЧС.

Г.МАРЧЕНКО сообщил, что готовятся 40 тыс. чел. личного состава МЧС, Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Государственного агентства водных ресурсов, Мининфраструктуры, Минэнергетики и Минрегионстроя.

Для борьбы с паводком подготовлены 14 единиц авиационной техники.

Также, по словам Г.МАРЧЕНКО, особое внимание будет уделено защите гидросооружений и мостов от паводковых вод.