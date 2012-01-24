Снегопады у Украины превращаются в стихийное бедствие

Последствия от снегопадов в некоторых регионах Украины могут быть сопоставимы с последствиями стихийных метеорологических явлений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил начальник Украинского гидрометеорологического центра Николай КУЛЬБИДА.

По его словам, на протяжении последних трех дней на всей территории Украины выпала месячная норма осадков в виде снега. Больше всего пострадали Одесская, Николаевская, Кировоградская, Черкасская, Киевская, Черниговская области (около 40-45 мм) и горные массивы Крыма (около 62 мм).

Менее интенсивные осадки были в Карпатском регионе, Закарпатье и западных областях, сравнительно мало - в восточных регионах, сказал Н.КУЛЬБИДА.

Фактически, по его словам, данное количество осадков подпадает под категорию стихийных метеорологических явлений, поскольку угрозу для жизнеобеспечения населения составляет количество осадков в виде снега на уровне 20 мм

В свою очередь, директор Департамента гражданской защиты МЧС Василий КВАШУК предупредил о возможности несчастных случаев в результате падения с крыш снега и кусков льда.