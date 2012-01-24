МИД призывает украинцев не ездить в Нигерию

Министерство иностранных дел Украины рекомендует украинским гражданам воздержаться от поездок в Нигерию в связи с ухудшением ситуации безопасности в этой стране.

Об этом сказал на брифинге пресс-секретарь МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ.

По его словам, в последние дни ситуация безопасности в Нигерии значительно осложнилась из-за активизации на территории ее Северных штатов деятельности экстремистской организации «Боко харам». В частности, беспрецедентным по своим масштабам стало проведение 20 января этого года терактов в г. Кано.

Несмотря на введение круглосуточного комендантского часа в г. Кано, в разных районах города до сих пор проходят перестрелки. «В связи с этим МИД рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в эту страну», - сказал А.ДИКУСАРОВ.