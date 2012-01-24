Болят суставы – проверь печень

Болезни суставов часто связаны с заболеваниями печени. Печень является лабораторией, которая отвечает за обмен веществ, потому нарушения в ее работе отражаются и на хрящевой ткани. Об этом рассказал ревматолог А.Ивашкивский, заведующий ревматологическим отделением Городского центра кардиологии и ревматологии киевской Александровской клинической больницы.

Украинские врачи исследовали состояние внутренних органов у пациентов с заболеваниями суставов. Результаты подтвердили, что есть прямая связь между нарушениями в работе печени и остеоартрозом, а также подагрой. Хрящевая ткань недополучает питания, если печень больна, объясняет специалист.

Кстати, в восточной медицине принято считать, что на большом пальце ноги заканчивается меридиан печени и желчного пузыря. Именно на этом месте чаще всего возникает подагра.

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