В конце января температура в Украине упадет до 27° мороза

В конце января температура в Украине местами упадет до 27° мороза.

Об этом УНИАН сообщила начальник отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Людмила САВЧЕНКО.

Начало похолодания синоптики ожидают с 24 января, после 25 числа морозы усилятся.

Ожидается, что 25-27 января дневная температура по всей Украины будет составлять 10-16° мороз. Ночью на большинстве территории Украины будет преобладать температура 15-21° мороза, на востоке – снизится до 22-27° мороза.

Такая холодная погода сохранится в Украине до конца января и начала февраля, теплее будет только в Крыму и на крайнем западе страны.

Однако осадков до конца января не ожидается: лишь 24 января будет идти небольшой снег на Левобережье Украины.