Завтра в Украине ожидается небольшой снег

Завтра, 24 января, в Украине облачно с прояснениями, местами ожидается небольшой снег.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, в частности, ночью на большей части территории, днем на Левобережье и в Карпатах небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, в западной части юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 5-10°, днем 1-6° мороза, на крайнем западе и юге 0-4° тепла; в Крыму ночью около 0°, днем 2-7° тепла; в восточных областях на протяжении суток 9-14° мороза.

В Киеве и Киевской области завтра ночью небольшой снег, днем без осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью по области 5-10°, днем 1-6° мороза; в Киеве - ночью 6-8°, днем 1-3° мороза.