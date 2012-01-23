Помогите маленькой Алисе вырасти!

У маленькой Алисы Алексеевой врожденная патология развития - карликовость конечностей. При этой патологии происходит непропорциональное развитие туловища относительно конечностей. Пока ребенок маленький, показано оперативное лечение с применением аппарата Илизарова, который поможет «выровнять» ситуацию. Но впоследствии кости твердеют, и исправить положение становится все сложнее.

В Харьковском государственном институте патологии позвоночника и суставов им. Ситенко (проф.С.А. Хмызов) могут помочь Алисе вырасти нормальной девочкой. Стоимость операции и реабилитации в этом заведении - три раза ниже, чем в частной клинике. Операция делается в три этапа, стоимость каждого - 40 тысяч гривен. Первый этап назначен на 26 января этого года, и благодаря Вашей помощи и поддержке многих украинцев, средства на него собрано!

Однако, начав такое радикальное вмешательство, нельзя останавливаться. Второй этап планируется в октябре этого года, а средств пока совсем нет. Очень важно прооперировать Алису последовательно, без длительных перерывов, чтобы максимально помочь росту трубчатых костей.

Мама Алисы, Оля, верит, что добрые люди помогут ее ребенку вылечиться и искренне благодарна каждому, кто проявляет малейшую участие в судьбе ее дочери. Возможно, именно сейчас эти строки читает тот, кто в состоянии оказать посильную помощь Алисе.

Отзовитесь пожалуйста - подарим вместе ребенку ЧУДО выздоровления!

Тел. мамы Алисы: 095-255-95-24, Оля.

Приватбанк

р \ с 29244825509100

МФО 305299

ОКПО 14360570

Получатель: Алексеева Ольга Павловна,

для зачисления на карту 4405885017964450, благотворительная помощь на лечение дочери.