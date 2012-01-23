Две тысячи многодетных матерей стали «героинями»

По случаю Дня Соборности и Свободы Украины Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Указ № 26 о присвоении почетного звания "Мать-героиня" более 2 тысячам многодетных матерей.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Это почетное звание присваивается женщинам, которые родили и воспитали до восьмилетнего возраста пять и более детей, в том числе усыновленных в установленном законодательством порядке», - отмечается в сообщении.