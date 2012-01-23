Две тысячи многодетных матерей стали «героинями»
12:40, 23 января 2012Страна
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Янукович подписал указ
По случаю Дня Соборности и Свободы Украины Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Указ № 26 о присвоении почетного звания "Мать-героиня" более 2 тысячам многодетных матерей.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
«Это почетное звание присваивается женщинам, которые родили и воспитали до восьмилетнего возраста пять и более детей, в том числе усыновленных в установленном законодательством порядке», - отмечается в сообщении.
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