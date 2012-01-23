В украинских сырах не нашли пальмового масла

Лабораторные исследования украинского, российского и белорусского сыров показали, что все они имеют высокое качество и никаких растительных добавок нет.

Такой эксперимент провели журналисты ТСН чтобы выяснить действительно ли так плохи украинские сыры, как рассказывают в России.

Одна из главных претензий к украинским производителям - добавление вместо настоящих молочных жиров растительных.

Чтобы быть объективными журналисты купили в России сыр украинский, немного российского и даже белорусского. В Киеве докупили еще один, украинский. Это чтобы в лаборатории сравнить - что у нас экспортируют, а что остается на собственных прилавках. В целом вышло пять образцов.

Выяснилось, что каждый из этих продуктов имеет полное право называться сыром - во всех пяти проверенных образцах растительных жиров не обнаружили.

Там, где появляется хоть капля растительного масла (обычно пальмового или кокосового) заканчивается сыр и начинается сырный продукт. Впрочем, самостоятельно их отличить - почти невозможно.

Хотя надо отметить, что среди продуктов, которые чаще всего фальсифицируют - сгущенное молоко, далее идет масло и только потом сыр.

"Наихудший результат, который у нас по сырам был, это когда из 10-ти образцов 2 образца было фальсифицировано растительными жирами", - вспоминают в лаборатории.

Сомелье Сергей Винокур сомневается, что российские сыры лучше украинских.

"Я не думаю, что в России делают лучше сыры, чем в Украине. Мы пробовали завозить их, но они скорее плесневеют, быстрее портятся", - говорит сомелье.

Однако российские чиновники претензии имеют именно к нашему сыру.

"Ряд предприятий, которые были анонсированы, что в их продукции есть растительные жиры, вообще последние годы не поставляли свою продукцию в Россию. Поэтому это заявление является голословным и ничем не обоснованным, поэтому я считаю его политическим", - заявляет руководитель аналитического департамента консалтингового агентства.

Между тем сырный товарообмен между Украиной и Россией функционирует по-прежнему. И пока чиновники и политики спекулируют на теме сыра, обычные россияне и дальше едят украинский деликатес.