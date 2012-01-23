70 населенных пунктов - без света

В Украине в ночь на 23 января в результате неблагоприятных погодных условий (снег, мокрый снег, порывы ветра) из-за спрацювання систем защиты линий электропередач произошло обесточивание 71 населенного пункта в семи областях.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

В частности, в Одесской области без электроснабжения остались 24 н. п., Запорожской - 16, Херсонской – 9, Черниговской – 9, Днепропетровской – 6, Киевской – 4 и Черкасской -3.

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.