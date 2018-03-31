Татьяна Бахтеева: Новый закон об иммунизации защитит украинцев от инфекционных болезней

О новом законе вакцинопрофилактике в Украине в интервью УНИАН рассказывает глава Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Татьяна БАХТЕЕВА.

Татьяна Дмитриевна, сегодня в законах Украины, которые регулируют вопросы в сфере иммунопрофилактики, определен перечень инфекционных заболеваний, профилактические прививки против которых являются обязательными. Так, в соответствии со статьей 27 закона Украины «Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения» и статьей 12 закона Украины «О защите населения от инфекционных болезней» определено, что проведение профилактических прививок обязательно против 6-ти инфекционных болезней (туберкулеза, полиомиелита, дифтерии, коклюша, столбняка и кори).В последние годы мы были свидетелями серьезных проблем в области вакцинации и событий, которые имели трагические последствия.Не будет ли нововведение законопроекта о передаче права определения перечня обязательных прививок Министерству здравоохранения Украины, послаблением контроля в этой сфере?

Прежде всего отмечу, что в структуре распространенности болезней у детей инфекционные болезни в Украине занимают 7 место, и 3 место - среди впервые зарегистрированных в жизни болезней.

Ежегодно от инфекций в Украине умирает 300-350 детей, из которых 130-200 - это дети в возрасте до 1 года.

За последние пять лет охват прививками резко снизился. Такой ситуации не было в Украине уже многие годы, если не сказать – никогда.

И мне, как автору нового законопроекта в этой сфере, хотелось бы раскрыть суть его нововведений.

Действительно, законопроектом предложено положение о делегировании полномочий по утверждению перечня обязательных прививок и порядка их проведения центральному органу исполнительной власти в сфере здравоохранения.

Анализ законодательства Европейских стран, США и даже Японии в этой сфере свидетельствует, что практически во всех странах «кому, когда и как делать прививки» определяет орган здравоохранения, а не Парламент или Правительство.

Перечень инфекций, против которых должна проводиться вакцинация, должен формироваться только медиками, высококомпетентными специалистами и учеными в этой сфере.

К тому же, я хотела бы напомнить, что кроме указанных Вами двух законов, в которых указанны шесть инфекций, против которых должны проводится обязательные профилактические прививки, в 2009 году была принята Общегосударственная программа иммунопрофилактики на 2009 - 2015 годы, которая впервые была утверждена законом Украины.

В указанной Общегосударственной программе установлено, что для определенных групп населения, так называемых целевых групп, должна проводится вакцинация против 11 инфекционных болезней, а именно: туберкулеза, полиомиелита, дифтерии, коклюша, столбняка, кори, гепатита В, гемофильной инфекции, краснухи, паротита и бешенства, охват которой должен составлять не менее 95% подлежащих вакцинации. Осуществляется государственное финансирование этой Программы, в соответствии с которой проводятся централизованные закупки вакцин.

В Календаре профилактических прививок, который утвержден Министерством здравоохранения Украины и зарегистрирован Министерством юстиции Украины, установлен перечень обязательных профилактических прививок по возрасту против 10 инфекционных болезней, а именно: туберкулеза, полиомиелита, дифтерии, коклюша, столбняка, кори, гепатита В, гемофильной инфекции, краснухи и паротита.

То есть сегодня в трех действующих законах и нормативно-правовом акте центрального органа исполнительной власти определен разный перечень инфекционных болезней, против которых проводятся обязательные профилактические прививки.

Несовершенство законодательства в этой сфере стало основой для принятого мной решения о необходимости разработки законопроекта, который бы изменил ситуацию в таком важном вопросе и проблеме, и устранил противоречия, которые имеются сегодня в законодательном поле.

Уверена, что принятие данного закона будет способствовать наведению порядка в данной сфере, повышению доверия населения к иммунопрофилактике и защите от инфекционных болезней.

В мае 2011 года широкий общественный резонанс имела ситуация, когда Министром юстиции Украины было отменено решение о государственной регистрации Календаря профилактических прививок, действующего в стране с 2006 года.

В связи с чем она возникла?

Этот вопрос является логичным продолжением предыдущего, поскольку ситуация, которая возникла весной прошлого года, явилась следствием многолетних противоречий законодательной и подзаконной базы, которая действует в сфере иммунопрофилактики в нашей стране.

Аргументом Минюста к принятию данного решения стало то, что Календарь профилактических прививок 2006 года, который, по сути, является подзаконным актом, противоречил Законам Украины «Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия» (1994 года) и «О защите населения от инфекционных болезней» (2000 года) в части фиксированного перечня инфекций, против которых должна проводится обязательная плановая вакцинация.

И ситуация, которая тогда возникла, стала четким сигналом для наведения порядка в данном вопросе: ревизии законодательства в сфере иммунопрофилактики, которое не пересматривалось 10 лет, его усовершенствованию и оптимизации, в чем и заключается главная цель законопроекта «О внесении изменений в некоторые законодательные акты (в отношении защиты населения от инфекционных болезней)».

Для того, чтобы больше никогда не возникала подобная ситуация, которую мы сейчас обсуждали, еще одной новацией законопроекта является требование по обеспечению ежегодного пересмотра Календаря прививок с учетом эпидситуации в Украине и мире, что позволит гибко, эффективно и качественно обеспечивать вакцинацию нашего населения.

Обращу Ваше внимание, что законопроект прошел публичное обсуждение на Комитетских слушаниях по вопросам иммунизации, которые проводились в нашем Комитете в марте этого года (16 марта 2011 года), поддержан международными организациями в этой сфере – ВОЗ, ЮНИСЕФ, общественными организациями.

Главное научно-экспертное управление Аппарата Верховного Совета Украины поддержало данный законопроект, не высказав к нему существенных замечаний.

10 января 2012 года данный законопроект был рассмотрен Верховной Радой Украины и принят в первом чтении. За проект закона проголосовало конституционное большинство - 326 народных депутатов Украины, представителей всех без исключения фракций Парламента.

Законопроектом предлагается внедрить сертификат профилактических прививок. Не будет ли это способствовать новым трудностям для родителей, которые сталкиваются с массой проблем при оформлении той или иной медицинской справки?

Сертификат профилактических прививок – это документ определенного образца, который будет разработан специалистами в этой сфере. В нем будут указаны все профилактические прививки, которые были проведены человеку от рождения и в течение всей жизни или отказ от вакцинации.

В нем также должно быть указано, какими вакцинами проводилась вакцинация, реакции и осложнения на проведенную прививку.

Это документ - для человека, который будет храниться на руках. И его внедрение очень важно, поскольку у большинства из нас, кому в течение жизни проводилась вакцинация в детстве и в студенческие годы, то есть по возрасту, сейчас на руках нет данной информации. Она уже в архивах медицинской документации, которая имеет свои сроки хранения. И если сейчас задаться целю – когда, чем, с какими реакциями и последствиями, каким препаратом ты был вакцинирован, эту информацию уже можно и не восстановить. А ведь это очень важные данные.

Уверена, принятие законопроекта будет способствовать позитивному решению данного вопроса. Сертификат будет разработан и внедрен только во благо наших людей. Этот вопрос я буду держать на особом контроле, чтобы даже ни у кого не возникло ни единой мысли о возможных злоупотреблениях или проявлениях бюрократизма в отношении практической реализации сертификата профилактических прививок.

Прокомментируйте, пожалуйста, новацию закона относительно справок о вакцинации при поступлении детей в детсадики или школы.

Действительно, актуальность предлагаемой мною отмены требования о запрете посещения детских учреждений детям, которые не получили профилактических прививок согласно Календаря вакцинации, очень высокая.

Законопроектом предлагается исключить положения о категорическом запрете посещения детьми детских учреждений без наличия обязательных прививок (которое сегодня имеется в ст. 15 закона «О защите населения от инфекционных болезней»).

Вместо этого, предложено внедрить подход, когда при благополучной эпидситуации консилиум врачей может выдать ребенку разрешение на посещение детского учреждения без необходимых ему прививок по возрасту. В случае, когда будет регистрироваться неблагополучная эпидситуация (к примеру: рост заболеваемости дифтерией, коклюшем, корью, полиомиелитом) - детям, которые не привиты по Календарю профилактических прививок, может быть временно отказано в посещении организованного коллектива.

Для примера, хочу разъяснить, что эта норма - аналогия карантина, который применяется в организованных коллективах при регистрации того или иного инфекционного заболевания. Наверное, каждый из Вас или Ваших детей, пребывая в организованных коллективах (садиках, школах и т.п.) сталкивался с подобной ситуацией и помнит о карантине по ветряной оспе, гепатиту, эпидемическому паротиту, краснухе и т.д., и что на этот период в организованный коллектив детей не принимают.

Кроме того, введение такой нормы позволит предотвратить массовые фальсификации медицинской документации о проведенных прививках, выдаче фиктивных справок.

Такое изменение законодательства будет способствовать соблюдению конституционных прав ребенка на охрану здоровья и на образование, снимет социальную напряженность в обществе и станет реальным противодействием антивакцинальной кампании, которая укрепилась в нашей стране в последние годы.

Самое главное – для всех нас, это здоровье наших детей. И мы будем делать все, для того, чтобы наши дети были здоровы и счастливы, они наше будущее и будущее нашей страны.

София Палий,



УНИАН