В Севастополе Абдулов после мытарств по больницам попал в реанимацию

На съемках нового фильма в Крыму у популярного российского актера неожиданно открылась язва желудка.

Александра Абдулова доставили в больницу прямо со съемочной площадки и сделали экстренную операцию. Сейчас доктора делают все возможное, чтоб сохранить жизнь актера.

В 1-ю городскую больницу Севастополя Абдулова привезли на карете "скорой помощи" из Балаклавы, где он снимал свой новый фильм. Сначала его доставили в местную клинику, но там артисту отказались делать операцию, и страдающего от сильнейшей боли Абдулова экстренно привезли в Севастополь, сообщает “Сегодня”.

По признанию врачей приемного отделения клиники, актер находился в очень тяжелом состоянии. "Он жаловался на cильную боль в области живота, - сообщили в балаклавской больнице. - Но после обследования мы приняли решение отправить его в центральную больницу Севастополя, где ему должны были оказать более профессиональную помощь".

В 1-й городской больнице Абдулова сразу же начали готовить к операции. По признанию специалистов, любое промедление могло стоить актеру жизни. "Операция по удалению прободной язвы прошла хорошо, - сообщил врач приемного отделения Светлана Максимова. - Сейчас Абдулов находится в реанимационном отделении в отдельной палате. С ним рядом сидит его супруга Юля".