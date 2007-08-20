Винницкий облсовет выделил средства на ремонт лечебных учреждений

Винницкий областной совет выделил исполнительному комитету Винницкого городского совета 0,3 млн. грн. на ремонт городских лечебно-профилактических учреждений.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель Винницкого облсовета Григорий ЗАБОЛОТНЫЙ.

„Средства выделены за счет перевыполнения плана налоговых поступлений в І полугодии”, - объяснил он.

Мэр Винницы Владимир ГРОЙСМАН в свою очередь отметил, что „средства, выделенные облсоветом, увеличат смету расходов на ремонт городских поликлиник и больниц до 2,652 млн. грн. и дадут возможность качественнее подготовить их помещения к началу учебного года”.

Сейчас в Виннице функционируют 3 городские клинические больницы, Центр матери и ребенка, 2 роддома, 5 поликлиник (в том числе 3 детских), станция скорой помощи и 3 стоматологические поликлиники (в т.ч. 1 детская).