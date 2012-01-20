Завтра в Украине сильные осадки, на дорогах гололедица

Завтра в Украине ожидается снег и мокрый снег, на крайнем западе и юге с дождем, в южной части, ночью в Карпатском регионе, а утром и днем в большинстве северных и центральных областей сильные осадки, налипание мокрого снега, гололед.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, температура ночью 1-6° мороза, в южных областях 0-3° тепла, днем от 2° мороза до 3° тепла. В Крыму ночью 0-5° тепла, днем 3-8° тепла.

В восточных областях без существенных осадков, температура ночью 5-10° мороза, днем 2-7° мороза.

На дорогах страны гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в Украине, кроме западной части, местами порывы 15-20 м/с, метели.

В Киеве и области в субботу ожидается снег и мокрый снег, днем местами по области сильные осадки, слабое налипание мокрого снега. На дорогах гололедица.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами по области порывы 15-18 м/с, метель. Температура ночью 1-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

В столице температура ночью 3-5° мороза, днем около 0°.