Мишель Казачкин: Успехи в преодолении эпидемий туберкулеза и ВИЧ/СПИДа в Украине нестабильны

Украине принадлежит печальное лидерство по темпам развития эпидемии ВИЧ/СПИДа и туберкулеза в Европе, а количество новых случаев инфицирования продолжает увеличиваться. Мы вторые в Европе и пятые в мире по темпам распространения ВИЧ-инфекции, вторые в Европе по темпам роста мультирезистентного туберкулеза...

На днях в Украине побывал исполнительный директор Глобального фонда для борьбы с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией Мишель Казачкин. В ходе визита он провел официальные встречи с премьер-министром Украины Николаем Азаровым и министром здравоохранения Украины Александром Анищенко.

М. Казачкин убежден, что его встреча с Азаровым свидетельствует, что проблеме противодействия ВИЧ/СПИДа и туберкулеза уделяется в Украине большое внимание на самом высоком уровне.

"И это значит, что страна понимает, насколько серьезно надо работать, чтобы достичь успехов в противодействии этим заболеваниям. В сфере ВИЧ очень напряженная ситуация. А что касается туберкулеза, и это является тревогой не только нашей организации, но и ВОЗ, - растущее число мультирезистентного туберкулеза в Украине, в частности, в учреждениях пенитенциарной ситемы. Но это проблема не только Украины, но и всего региона Восточной Европы и Центральной Азии ", - подчеркнул М. Казачкин.

На встрече М. Казачкина в Минздраве, глава ведомства А. Анищенко заявил, что в Украине наблюдается снижение показателей заболеваемости и смертности от туберкулеза. По данным министра, если в 2004 году уровень заболеваемости туберкулезом составил более 80 случаев на 100 тысяч населения, то сейчас - 64 на 100 тысяч.

М. Казачкин подчеркнул, что Украина получила от Глобального фонда значительные средства для борьбы с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией. В частности, за 2003-2016 гг они составят 640 млн. долларов.

Одновременно международный эксперт подчеркнул, что Украина остается одним из регионов мира, где продолжается распространение эпидемии ВИЧ/СПИДа.

«В этом конкретном регионе эпидемия ВИЧ/СПИДа все еще распространяется, и 90%-ный рост эпидемии в Восточной Европе и Центральной Азии сконцентрировано в России и Украине», - сказал Казачкин.

Он отметил позитивные тенденции в преодолении эпидемий этих болезней в Украине в последнее время, но назвал успехи пока нестабильными.

По его словам, эпидемия СПИДа является большой проблемой и связана с экономическими и финансовыми трудностями. В частности, по словам исполнительного директора фонда, реакция на распространение эпидемии в этом регионе была достаточно медленной.

«Если и были определенные усилия в борьбе с эпидемией, то их было недостаточно», - отметил М. Казачкин, подчеркнув, что распространение ВИЧ/СПИДа в мире прекратилось. «Даже в тех странах, в которых всегда фиксировался очень высокий уровень заболеваемости, сейчас наступил некоторый спад. Даже если мы говорим о странах Африки», - подчеркнул М.Казачкин.

В свое время представители Глобального фонда высказывали обеспокоенность тем, что реализованные и недавно подписанные гранты Глобального фонда (а это более 500 млн. долларов США) облагаются 20%-ным НДС и 6%-ным таможенным сбором, а также тем, что процедуры закупок медицинских препаратов и оборудования за средства грантов не соответствуют требованиям Глобального фонда.

Во время встречи с исполнительным директором Глобального фонда премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ отметил: «Было заседание правительства, и мы договорились, что грантовые средства, грант, полученный от Глобального фонда, не будет облагаться налогом».

На последнем заседании правительства Кабинет министров Украины одобрил проект закона Украины «Об осуществлении программ Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией в Украине».

Принятие этого закона будет способствовать надлежащему правовому урегулированию вопросов реализации программ Глобального фонда в Украине, позволит получить дополнительный источник финансирования профилактики ВИЧ-инфекции, лечения, ухода и поддержки ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом в размере около 300 млн. долларов США и добиться положительных сдвигов в борьбе с этими болезнями.

Реализация законопроекта предусматривает внесение изменений в Налоговый кодекс Украины относительно предоставления налоговых льгот, в закон «О едином таможенном тарифе» относительно освобождения от уплаты пошлины и закона «Об осуществлении государственных закупок» в части исключения из-под сферы действия этого закона закупки товаров, работ и услуг, осуществляемых за счет грантов Глобального фонда.

Напомним, что в Украине действует программа "Остановим туберкулез в Украине" при финансовой поддержке Глобального Фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией. Ее целью является снижение уровня эпидемии туберкулеза в Украине путем расширения доступа к высококачественным услугам по борьбе с этим заболеванием. Сроки реализации: 2011-2015 гг

В 2011 году исполнилось 16 лет с момента объявления в Украине эпидемии туберкулеза. Несмотря на то что с 2006 года ситуация несколько стабилизировалась, туберкулез все еще остается наиболее частой причиной смерти среди больных инфекционными заболеваниями.

На протяжении многих лет Украина пыталась самостоятельно бороться с туберкулезом, однако из-за недостаточного финансирования и контроля лечения, проблема так и не была решена. Понимая, что задачи не удается решить самостоятельно, Украина с 2006 года трижды подавала заявку на получение гранта Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией (далее - ГФ), и трижды получала отказ. Причины - непрозрачность процедур, общее недоверие к стране, ситуации с внедрением контролируемого лечения, налогообложения гранта ГФ и др.

Последняя (успешная) заявка от нашей страны была представлена на рассмотрение ГФ в 2009 году. Именно тогда было объявлено о начале 9-го раунда выдачи грантов ГФ. Согласно представленным документам, Украина просила выделения $ 103, 5 млн. сроком на пять лет. Инициаторами этой заявки выступили Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» и Министерство здравоохранения Украины. В марте 2010 года ГФ согласился выделить Украине деньги на борьбу с туберкулезом. А 10 декабря 2010 ГФ официально подписал грантовое соглашение с Украиной.

Общий бюджет Программы по согласованию с ГФ составил - $ 94862399

Первый год - $ 16475244

Второй год - $ 13184070

Вместе на первую фазу - $ 29659314 (2011-2012 гг)

Вместе на вторую фазу - $ 65 203 085 (2013 -2015 гг)

Основным реципиентом (получателем) гранта является Благотворительный фонд "Развитие Украины". Этот выбор не случаен, ведь Фонд имеет большой опыт борьбы с туберкулезом, как на региональном, так и на национальном уровне.Именно Фонд стал основным звеном, которое объединило всех участников процесса: Минздрав, международные и общественные организации, медицинские учреждения и пенитенциарную систему. А это, в свою очередь, обеспечило качественную заявку Украины и получение средств международного сообщества.

Внедрение Программы по регионам:

• 2011 г. - Днепропетровская, Донецкая, Харьковская, Львовская, Николаевская области и г. Киев

• 2012 г. - АР Крым, Запорожская, Луганская, Одесская, Херсонская области и г. Севастополь

• 2013 г. - Волынская, Житомирская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Хмельницкая, Черниговская, Черкасская области

• 2014 г. - Винницкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Черновицкая области.