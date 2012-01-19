Сегодня вода приобретает целебные свойства

Сегодня православный мир празднует Крещение, или Богоявление Господнее.

Крещение - это третий самый большой праздник, который завершает цикл Рождественских праздников. Церковь рассматривает Крещение Господнее как "праздник просветительства" народов, поскольку согласно ее учению, именно с Крещения Иисус начал проповедь евангельской истины.

Христианский мир отмечает праздник Крещения 19 января. Его еще называют Иорданом. Иордан (от названия реки Йордан в Палестине) - народное название христианского обряда освящения воды. Его осуществляют в память о крещении Иисуса Христа в Иордании, описанном в Евангелиях. Праздник имеет и другое название - Богоявление, - которое происходит от того, что, согласно Библии, во время крещения Иисуса на него сошел с небес Дух Святой в виде голубя, и голос послышался из неба: “Это Сын Мой Любимый, которого его Я полюбил!” (Мт. 3:17).

Накануне - 18 января - люди постятся. Садятся ужинать, когда уже засияет вечерняя заря. На стол подают постные блюда. Утром (19 января) в церквях святят воду. Считается, что на Иордан вода получает целебные свойства и хранит их в течение всего года, исцеляя телесные и духовные болезни.