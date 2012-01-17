Заявления главного санврача России - "публичный терроризм"

Народный депутат от Партии регионов Алексей Плотников называет заявления санврача РФ, и ограничение экспорта украинских продуктов публичным терроризмом со стороны России, и считает, что в этой ситуации Украина должна использовать рычаги ВТО, членом которой Россия должна стать в мае.

"Что касается определенных действий главного санитарного врача Российской Федерации, вы знаете, что ему не нравится, кто у нас оценивает качество продукции, и есть определенные другие вещи, по сырам, по мороженому. Я думаю, что Россия приобретает членство во Всемирной торговой организации, если она приобретет полноценное членство в ВТО, то мы можем обращаться к ВТО по этим абсолютно не обоснованным ограничениям на украинскую продукцию", - заявил Плотников в эфире 5 канала.

"Это, скажем, публичный терроризм, это публичные действия. Это шаги не дружеские, это шаги необоснованные экономически, и я думаю, что нам надо использовать рычаги ВТО, как организации куда идет Россия, где она станет полноценным членом, скорее всего, в мае", - отметил регионал.

Напомним, главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко заявил, что Российская санитарная служба, возможно, будет вынуждена пойти на ограничение ввоза из Украины аграрной продукции, пояснив, что на такой шаг ведомство может пойти из-за негативных последствий, к которым приведет передача в Украине ветеринарной службе функций по контролю за питанием людей.

Корреспондент