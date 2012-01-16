Количество детей в детсадах увеличилось на 60 тысяч

В Украине в 2011 году количество детей дошкольного возраста, которые посещают детские сады, увеличилось на более чем 60 тысяч.

Как сообщает официальный сайт Президента Украины, об этом сказал на брифинге уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Юрий ПАВЛЕНКО.

По его словам, сегодня развитие сети детских садов происходит по трем основным направлениям. Речь идет о строительстве новых заведений; реконструкции и возобновлении работы объектов, которые длительное время не работали; открытие групп дошкольного образования в других образовательных заведениях. Также речь идет о проведении капитальных ремонтов, модернизации материально-технической базы действующих детсадов; открытие групп для детей, которые нуждаются в коррекции физического или умственного развития.

По данным Ю.ПАВЛЕНКО, в прошлом году 136 детских заведений возобновили свою работу, в других образовательных заведениях начали работать 316 групп и введено в строй 20 новостроек.

«Таким образом в 2011 году количество детей дошкольного возраста, которые посещают детские сады, увеличилось на 61 тысячу -с 1 миллиона 272 тысяч (в 2010 году) до 1 миллиона 333 тысяч. По предварительным данным могу сказать, что впервые за годы независимости процент охвата детей дошкольным образованием превысил показатели 1990 года», – заявил уполномоченный Президента по правам ребенка.

Ю.ПАВЛЕНКО также обратил внимание на проблему загруженности дошкольных учебных заведений. По его словам, в настоящее время в дошкольных заведениях в среднем на 100 мест претендует 108 детей (в 2010 году – 112). В городских детсадах этот показатель – 123 ребенка на 100 мест, в сельских – 83. Наибольший дефицит мест в дошкольных заведениях в Ивано-Франковской, Волынской, Сумской, Полтавской и Закарпатской областях.

Уполномоченный Президента подчеркнул, что глава государства считает недопустимым сокращение финансирования дошкольного образования из центрального и местных бюджетов. «По мнению Президента, финансирование должно происходить четко в соответствии с государственной программой развития дошкольного образования, утвержденной правительством до 2017 года», – сказал Ю.ПАВЛЕНКО.

Кроме того, Президент обращает внимание на необходимости не только увеличения количества дошкольных заведений для детей в возрасте от 3 до 6 лет, но и на важности развития сети ясельных групп для детей до трех лет. По словам Ю.ПАВЛЕНКО, Президент также считает целесообразным развивать новые, современные формы детских садов.