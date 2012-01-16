Глобальный фонд выделил 640 млн на борьбу со СПИДом

С 2003 до 2016 года Глобальный фонд для борьбы с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией выделил Украине 640 млн. долларов на борьбу с эпидемией ВИЧ/СПИД.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом исполнительный директор Глобального фонда Мишель КАЗАЧКИН заявил сегодня на пресс-конференции по результатам встречи с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ.

По словам М.КАЗАЧКИНА, Украина остается одним из регионов мира, где продолжается распространение эпидемии ВИЧ/СПИДа.

«В этом конкретном регионе эпидемия ВИЧ/СПИДа все еще распространяется, и 90% роста эпидемии в Восточной Европе и Центральной Азии сконцентрировано в России и Украине», - сказал М.КАЗАЧКИН.

По его словам, эпидемия СПИДа является большой проблемой и связана с экономическими и финансовыми трудностями. В частности, по словам исполнительного директора фонда, реакция на распространение эпидемии в этом регионе была довольно медленной.

«Если и были определенные усилия по борьбе с эпидемией, то их было недостаточно», - отметил М.КАЗАЧКИН.

Он также подчеркнул, что распространение ВИЧ/СПИДа в мире приостановилось. «Даже в тех странах, в которых всегда фиксировался очень высокий уровень заболеваемости, сейчас наступил определенный спад. Даже если мы говорим о странах Африки», - подчеркнул М.КАЗАЧКИН.

Он подчеркнул, что Украина получила от Глобального фонда значительные средства. В частности, в 2003-2016 они составят 640 млн. долларов.

Как сообщал УНИАН, по последним данным международных организаций, в Украине сегодня живут более 360 тысяч ВИЧ-положительных людей, 92 тысяч из них нуждаются в лечении.

Ежедневно в Украине 87 человек инфицируются ВИЧ, а 50 умирают от СПИДа.

За последние 24 года в Украине от СПИДа умерло более 23,5 тыс. чел.

По данным экспертов Всемирной организации здравоохранения, Украина занимает первое место в Европе по темпам распространения СПИДа.