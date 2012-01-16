В Украине проанализируют цены на импортные лекарства

Государственная таможенная служба Украины намерена направить запросы крупным мировым производителям лекарственных средств для того, чтобы сформировать ориентировочные цены на них.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в ходе пресс-конференции сообщил член коллегии Государственной таможенной службы Украины Виктор БОНДАРЬ.

«И когда мы на входе будем видеть завышение в 2-3-5-7 раз, то, соответственно, мы будем передавать такую информацию в правоохранительные органы, Нацбанк для того, чтобы дальше мониторить движение валюты и мониторить эти контракты на предмет нормальной деятельности этих субъектов», - сказал он.

По словам В.БОНДАРЯ, 3-6 месяцев назад ведомство начало тщательно мониторить вопрос импорта лекарств в Украину. «Вызывает обеспокоенность отсутствие НДС для лекарств, а это значит, что для той компании, которая ввозит препарат в Украину, практически нет никаких уплат в бюджет», - отметил член коллегии Гостаможслужбы.

Также, по его словам, есть риски оттока средств из Украины в связи с завышенной ценой лекарств при импорте. «Так, импортер покупает лекарства у производителя, потом ставит офшорную компанию, которая завышает цену в два-три-пять раз, и завозит в Украину... Таким образом, стоимость лекарств для украинского рынка повышается... И потом он (импортер - УНИАН) под эти контракты выводит средства за границу. И таким образом, через такую схему можно вывести средства из страны также без дополнительного налогообложения, при этом в два-три раза больше, чем ему необходимо, чтобы рассчитаться с производителями лекарств», - сказал В. БОНДАРЬ.

Также будут отслеживать страны-производители лекарств. Если, например, поставки идут из страны, которая не является официальным производителем поставляемых лекарств, то таможенники намерены отслеживать, не является ли такая продукция контрафактной и не несет ли она угрозы для здоровья украинцев.

Напомним, с 1 февраля 2012 года таможенное оформление фармацевтической продукции, которая ввозится в Украину субъектами хозяйствования, расположенными в г. Киев и Киевской области, возложено на Киевскую региональную таможню.

По словам начальника Киевской региональной таможни Дмитрия ПОЛИЩУКА, ожидается увеличение оформляемого импорта данных товаров в два раза на Киевской региональной таможне.

