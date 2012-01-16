Начал работу сайт системы экстренной помощи 112

Официальный веб-сайт системы экстренной помощи населению по единому телефонному номеру 112 начал свою работу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС Украины, по адресу http://www.112.gov.ua отныне можно больше узнать о деятельности системы, ее основных функциях, механизме внедрения, уровне готовности, ознакомиться с информацией о сотрудничестве Украины с международным сообществом в сфере гарантирования безопасности жизни и здоровья граждан.

На веб-сайте будут размещаться последние новости о внедрении Системы 112 в Украине, фото- и видеоматериалы, нормативно-правовые акты, касающиеся этой темы.

Система 112 будет обеспечивать организацию предоставления комплексной экстренной помощи населению в случае возникновения или опасности возникновения угрозы здоровью, жизни, имуществу граждан или окружающей среде, общественному порядку, других опасных происшествий, событий или правонарушений.

Система экстренного вызова по номеру 112 должна заработать в Киеве, Львове, Харькове и Донецке во ІІ квартале 2012 года, а в ближайшей перспективе после этого – во всех населенных пунктах страны.

Как сообщал УНИАН, внедрение Системы 112 в Украине будет стоить 650 млн. грн.