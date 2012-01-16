В Украине в минувшем году усыновлено 3077 детей

В Украине в минувшем году 2 тыс. 108 детей было усыновлено украинскими гражданами и 969 детей – иностранными.

Об этом сообщил на брифинге Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Юрий ПАВЛЕНКО, проинформировали УНИАН в пресс-службе главы государства.

Ю.ПАВЛЕНКО отметил, что в 2011 году в приемных семьях и детдомах семейного типа нашли родителей 1 тыс. 388 детей. “В ноябре-декабре наметилась позитивная тенденция по устраиванию детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, в приемные семьи и детские дома семейного типа, в частности, в декабре в приемные семьи и детдомы семейного типа было устроено 197 детей – это вдвое больше среднемесячного показателя 2011 года», - сказал он.

В то же время, по словам Уполномоченного Президента по правам ребенка, несмотря на такое количество сирот, устроенных в приемные семьи и детдомы семейного типа, этот показатель несколько ниже итогов 2010 года. Однако тенденция, наметившаяся в ноябре-декабре 2011 года, дает оптимистичный прогноз и уверенность: в 2012 году органы местной власти в полной мере выполнят обязательство по обеспечению права каждого ребенка-сироты и ребенка, лишенного родительской опеки, на воспитание в семье, сказал он.

Ю.ПАВЛЕНКО сообщил, что в целом по состоянию на 1 января 2012 года в приемных семьях и детских домах семейного типа воспитывается 9905 детей; созданы 594 детдома семейного типа и 3430 приемных семей.

Говоря о позитивных результатах работы в 2011 году по устраиванию детей в приемные семьи и детдомы семейного типа, Ю.ПАВЛЕНКО отметил рост этих показателей в Киевской, Волынской, Донецкой областях и Севастополе. Он обратил особое внимание на деятельность Днепропетровской ОГА - в области в течение года в приемные семьи и детдомы семейного типа устроено вдвое больше детей, чем в 2010 году (237 против 120). «Неудовлетворительными мы определяем результаты работы в 2011 году Винницкой, Житомирской, Запорожской, Львовской, Николаевской, Полтавской, Хмельницкой областей и Киева», - сказал Уполномоченный Президента.

По его словам, в целом наиболее активно в 2006-2011 году развивались приемные семьи и детские дома семейного типа в Харьковской, Черновицкой, Тернопольской, Кировоградской, Сумской и Черкасской областях. Ю.ПАВЛЕНКО подчеркнул, что «безусловным лидером» является Харьковская область, где каждый шестой ребенок-сирота и ребенок, лишенный родительской опеки, воспитывается в приемной семье или детдоме семейного типа. «Самые плохие показатели по развитию приемных семей и детдомов семейного типа, к сожалению, в Киеве, а также в Одесской, Луганской, Запорожской и Николаевской областях», - добавил он.

Что касается усыновления украинских детей, то Ю.ПАВЛЕНКО отметил, что “сохраняется позитивная тенденция, когда национальное усыновление более чем в два раза превышает межгосударственное».