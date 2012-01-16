После новогодних праздников заболеваемость корью будет расти на востоке Украины

Эксперты прогнозируют, что ч

Киев. 16 января. УНИАН. Эксперты прогнозируют, что после новогодних праздников заболеваемость корью будет расти в восточных регионах Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил доцент кафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии Национальной медицинской академии последипломного образования Федор ЛАПИЙ.

«Мы можем прогнозировать, что после того как закончились каникулы, заканчиваются новогодние «отпускные» праздники - заболеваемость будет расти в восточных регионах», - сказал он.

Такая тенденция, объяснил Ф.ЛАПИЙ, может быть связана с тем, что в этом году в Карпатах отдыхало очень много туристов из Центральной и Восточной Украины. “Люди приезжали отдыхать туда, где есть вспышки кори”, – сказал он и отметил, что эпидемический порог заболеваемости корью пока не превышен ни в одной из областей.

Ф.ЛАПИЙ сообщил, что сейчас для врачей проводятся семинары с целью повысить их внимание к кори. Также специалисты проводят подсчеты, какой процент лиц в возрасте от 18 до 30 лет будет нуждаться в защите от кори путем вакцинации или пассивной профилактики. В Киеве, по словам Ф.ЛАПИЯ, около 15% людей этой возрастной категории (94-95 тысяч) не имеют иммунитета к кори.

“Учитывая эти 15%, на сегодняшний день подготовлено письмо к нашему городскому голове ПОПОВУ о том, сколько нам приблизительно будет нужно за местные региональные средства закупить вакцины для того, чтобы каждый желающий от 18 до 30 лет мог обратиться в поликлинику и по желанию получить вакцинацию”, – сказал врач.

Он напомнил, что национальной программой предусмотрена вакцинация лиц в возрасте до 18 лет, а потому те, кто старше 18 лет, могут сделать прививку за собственные или внебюджетные средства.

В свою очередь, главный специалист Управления общественного здоровья Минздрава Украины Сергей ПЛАТОВ сообщил, что на сегодняшний день с начала года в государстве корью заболело 883 чел., из которых 647 – госпитализировано. Он отметил, что эти показатели включают поставленный диагноз заболеваемости корью и пациентов с подозрением на это заболевание.

С.ПЛАТОВ напомнил, что Министерство здравоохранения Украины создало оперативный штаб для борьбы с корью. Также председатель Государственной санэпидемслужбы издал постановление, которым регламентированы основные направления противоэпидемической работы.

С.ПЛАТОВ также сообщил, что количества доз вакцины от кори, закупленных в прошлом году, достаточно для проведения плановых прививок всех возрастных категорий детей в полном объеме.

“Мы можем сказать уверенно, что вакцина в полном объеме имеется во всех регионах Украины”, – подчеркнул он.

С.ПЛАТОВ также отметил, что принятие законопроекта, которым отменяется запрет на посещение детсадов детьми без прививок, не означает, что прививки можно вообще не делать.

Как сообщал УНИАН, во Львовской области резко растет заболеваемость корью. В области проводятся карантинные мероприятия.

Кроме того, в столице киевская СЭС выявила несколько случаев подозрения на заболевание корью.

Одной из причин вспышки заболевания СЭС называет ввоз кори из Европы. Во Львовской области в середине декабря был также зафиксирован летальный исход в результате кори – первый случай в регионе за последние 5 лет.