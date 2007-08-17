Более тысячи случаев нарушений установлено при госзакупках лекарств

С начала 2007 года Тендерная палата Украины проверила 1 057 процедур государственных закупок лекарств на более 1 млрд. гривень и в каждой из них выявила нарушения действующего законодательства.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель Правления ТПУ Владимир ЛАБА.

Чаще всего при госзакупках медпрепаратов заказчики неправильно составляют тендерную документацию, зачастую в ней отсутствует необходимая информация о предмете закупки, его качестве, технических параметрах и квалификационные условия для участников тендера.

«Таким образом, отсутствие этих требований не может гарантировать успешный результат проведения процедур закупок и поставок качественных лекарств медицинским учреждениям», - отметил В.ЛАБА.

Также в ТПУ отмечают частые случаи завышения цены закупаемых лекарств. Так, Львовский областной госпиталь инвалидов войны и репрессированных им Ю.Липы в марте при закупке лекарств на 155 тыс. грн. завысил расходы на 101 тыс. грн.

Клиническая больница им. Н.Семашко в апреле завысила расходы на приобретение лекарств на 327 тыс. грн.

Одесская областная детская клиническая больница при закупке лекарств на 265 тыс. грн. не требовала от участников конкурса лицензий, рискуя закупить некачественные препараты.

Особо В.ЛАБА отметил негативную ситуацию с госзакупками медпрепаратов в Киеве. По его словам, руководство Главного управления охраны здоровья во главе с Людмилой КАЧУРОЙ и заместитель председателя КГГА Ирэна КИЛЬЧИЦКАЯ пытаются найти «как можно больше методов обхода законодательства, чтобы проводить непрозрачные процедуры госзакупок». В частности, отметил В.ЛАБА, нарушая закон, проводятся централизованные закупки лекарств в то время, как их должны проводить распорядители средств - то есть лечебные учреждения. Кроме этого, в ТПУ отмечают факты завышения цены при закупке лекарств в столице, отсутствие детальной информации о предмете закупки и сокрытие информации о проведении процедур закупок от ТПУ. «Тендерная палата отследила только 6 процедур закупок на 7 млн. грн., при этом, если проанализировать, то перерасходовано более 1 млн. грн.», - сказал В.ЛАБА.

По информации ТПУ, из-за нарушений за 4 месяца в Киеве были отменены торги по закупке лекарств на более 14 млн. грн., что тормозит получение медучреждениями необходимых медикаментов.