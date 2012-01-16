Грант Глобального фонда не будет облагаться налогом

Кабинет министров Украины одобрил проект закона Украины «Об осуществлении программ Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией в Украине».

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина, такое решение принято на сегодняшнем заседании правительства.

Принятие этого закона будет способствовать надлежащему правовому урегулированию вопросов реализации программ Глобального фонда в Украине, позволит получить дополнительный источник финансирования профилактики ВИЧ-инфекции, лечения, ухода и поддержки ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом в размере около 300 млн. долларов США и достичь позитивных сдвигов в борьбе с этими болезнями.

Реализация законопроекта предусматривает внесение изменений в Налоговый кодекс Украины относительно предоставления налоговых льгот, в закон «О едином таможенном тарифе» относительно освобождения от уплаты пошлины и в закон «Об осуществлении государственных закупок» в части исключения из сферы действия этого закона закупки товаров, работ и услуг, которые осуществляются за счет грантов Глобального фонда.

Во время встречи с исполнительным директором Глобального фонда Мишелем КАЗАЧКИНЫМ премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ отметил: «Сегодня было заседание правительства, и мы договорились, что грантовые средства, грант, полученный от Глобального фонда, не будет облагаться налогом».