Украинская курятина заражена сальмонеллезом

В продукции крупнейших украинских производителей курятины обнаружили возбудитель сальмонеллы пишет Зеркало недели. В частности, эксперты нашли бактерию в курятине двух марок. Об этом сообщили в Государственной ветеринарной и фитосанитарной службе Украины.

«По сообщению главного управления ветеринарной медицины в Киевской области от 5 января этого года в образцах субпродуктов ООО „Агромарс“ обнаружен возбудитель сальмонеллеза. В настоящее время ведется расследование выявленных причин возникновения и контаминации», — отметил глава Службы Иван Бисюк.

Главный ветеринарный врач также отметил, что в течение 2011 года было выявлено два случая рода бактерии сальмонелла — ООО «Агромарс» (ТМ «Гавриловские цыплята») и ООО «Старинская птицефабрика» (входит в ОАО «Мироновский хлебопродукт»).

Как сообщалось, недавно вспышка сальмонеллеза была зафиксирована в Киеве. 10 человек были госпитализированы.