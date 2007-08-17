80% украинцев выглядят старше своего возраста

80% трудоспособного населения Украины физически выглядят старше своего возраста, констатируют ученые. Причины быстрого старения украинцев - плохая экология, постоянные стрессы, злоупотребление табаком и алкоголем, а также ожирение.

Как разъяснил заведующий терапевтическим отделением Института геронтологии Украины, доктор медицинских наук Валерий Шатило, на сегодня биологическая граница человеческой жизни в мире составляет 90-100 лет. Но средняя продолжительность жизни украинца - 61 год. Люди в большинстве стран мира живут все дольше, средняя продолжительность жизни западных европейцев - 77 лет. В Японии, Франции, Италии - более 80 лет.

Продолжительность жизни человека на 80% зависит от самого человека, уверяет Шатило. Среди факторов, которые удлиняют жизнь - счастливый брак, хороший сон, регулярный секс и оптимистическое отношение к бытию.

Однако, существует проблема не только ускоренного старения, но и вымирания средней возрастной категории, от 40 до 60 лет. В Европе людей такого возраста умирает в 3-4 раза меньше, чем в Украине. Но как у нас, так и у европейцев, доля пожилых людей в структуре населения увеличивается. Например, если в Украине 30 лет назад пожилые люди составляли 16% населения, то теперь 24%.

Напомним, ранее министр труда и социальной политики Украины Михаил Папиев заявил, что украинцы в целом стареют быстрее, чем европейцы.

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