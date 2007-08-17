Девять заповедей, которые продлевают жизнь
Первая заповедь из них - не объедайтесь
Международная группа врачей, психологов и диетологов изучая проблему долголетия, выделила девять основных пунктов, которых следует придерживаться, для того, чтобы дольше прожить.
Первая заповедь гласит: не объедайтесь.
Вторая говорит о том, что рацион питания должен соответствовать вашему возрасту.
Третий пункт: любите и будьте любимыми. Медики также советуют регулярно заниматься сексом - как минимум, два раза в неделю. Это омолаживает организм.
Четвертая заповедь: всегда имейте свою точку зрения.
Пятая: больше двигайтесь и занимайтесь спортом.
Шестая заповедь гласит о том, что нужно спать в прохладной комнате.
Седьмая: время от времени балуйте себя и лакомьтесь запрещенной пищей.
Согласно восьмой заповеди, не нужно накапливать в душе негатив. Ведь, согласно статистике, 64% людей, которые страдают онкологическими заболеваниями, не дают выхода отрицательной энергии, а всегда подавляют гнев в себе.
Ну и, напоследок, девятая: тренируйте мозг, заставляя его работать.