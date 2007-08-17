Украинцы не пользуются правом на выбор врача?

Закупка лекарств за государственный счет проводится в соответствии с законодательством, исключительно на тендерной основе. Об этом во время онлайн-конференции в пятницу, 17 августа, сообщил министр здравоохранения Украины Юрий Гайдаев.

"Производитель обязан предоставить сертификат соответствия стандартам GMP, справку о соответствии производителя лицензионным условиям, сертификат о регистрации лекарства в стране-производителе, а также о том, что Украина - его официальный импортер. Кроме этого лекарства проходят процедуру госконтроля, включая лабораторный анализ. И за всем этим следят специальные службы МОЗ Украины", - сказал он.

Министр уверен, что необходимо регулярное повышение профессионализма отечественных медиков на базах Академии последипломного обучения и научно-исследовательских институтов системы АМН.

"С другой стороны, в этом нам поможет многострадальный закон об обязательном медицинском страховании. Именно он создаст рыночные условия для работы врачей. К плохому доктору пациент просто не пойдет. А больница его просто не будет держать", - добавил Гайдаев.

Он подчеркнул, что украинские граждане часто не используют свое право на выбор врача и лечебного учреждения, закрепленное законом Украины о здравоохранении.

Глава Минздрава отметил, что финансирование украинских лечебных учреждений осуществляется в недостаточном объеме.

"И я знаю, что в некоторых лечебных учреждениях пациент оплачивает стоимость рентгеновской пленки. К сожалению, такие факты пока имеют место", - объяснил Гайдаев.

Новости-Украина