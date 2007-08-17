Гайдаев: обязательность прививок детям – не травля

Обязательность прививок детям - это политика государства, которая соответствует мировой практике в этой сфере. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Юрий Гайдаев.

В частности, отвечая на вопрос, до каких пор будет продолжаться "травля родителей", которые отказываются делать прививки своим детям, он сказал: "Это не травля. Обязательность прививок предусмотрена законами Украины. Это политика государства, которая соответствует мировой практике в этой сфере. Дети, которые не привиты от инфекционных болезней, за исключением медицинских противопоказаний, не могут посещать детские коллективы, так как несут потенциальную угрозу для остальных детей".

Кроме того, министра возмутил тот факт, что в Ялте врачи отказываются госпитализировать больного ребенка, приехавшего на отдых в пансионат. "Это возмутительно, это безобразие! Прошу вас дать конкретные координаты больницы, и я инициирую тщательную и объективную проверку подобных фактов", - обратился Гайдаев и напомнил своим коллегам, что неоказание помощи преследуется по закону.

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