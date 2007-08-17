В больницах продолжают находиться 26 человек, отравившихся на свадьбе

В Львовской области в больницах продолжают находиться 26 человек, в том числе 10 детей, отравившихся на свадьбе неделю назад.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, течение заболевания госпитализированных - легкой и средней степени тяжести.

На протяжении 13 и 14 августа в инфекционные отделения районных больниц с признаками пищевого отравления были госпитализированы 36 человек, в том числе 10 детей, которые находились на свадьбе 11-12 августа в г. Стрый, организованной в столовой аграрного колледжа. Всего на свадьбе было 240 гостей.

В очаге заболевания специалистами районной и областной СЭС проводится комплекс противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий.