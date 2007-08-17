В Дании запретили курить

Запрещение курения в барах, ресторанах и других общественных местах начало действовать в Дании.

Запрещено курить в общественных местах Ирландии, Италии, Норвегии, Швеции и Великобритании. Запрещение курения в барах, ресторанах и других общественных местах начало действовать и в Дании. Сначала планировалось, что закон начнет действовать 1 апреля 2007 года, однако власть решила дать владельцам заведений больше времени.

Закон позволяет курить в специально отведенных для этого комнатах и на рабочем месте работника, если оно изолировано от других. Курение также не запрещено в барах площадью меньше 40 квадратных метров.

По статистике, в стране с населением 5,4 миллионы человек от, так называемого, пассивного курения страдает каждый четвертый человек. Именно пассивное курение становится причиной смерти по меньшей мере 150 и госпитализации больше тысячи датчан ежегодно.

На сегодняшний день запрещение курения в общественных местах действует, в частности, в Ирландии, Италии, Норвегии, Швеции и Великобритании.

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