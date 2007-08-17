Самозванец без высшего образования 29 лет работал стоматологом

Полиция Малайзии арестовала мужчину, в течение 29 лет работавшего зубным врачом, не имея соответствующего образования и квалификации. Основы стоматологии самозванец освоил во время службы в армии, где он в течение некоторого времени был помощником военного дантиста.

Единственной его обязанностью в это время было носить за шефом тяжелую сумку с инструментами. Однако, наблюдая за работой врача, солдат научился сверлить и удалять больные зубы и даже изготавливать зубные протезы.

Демобилизовавшись в конце 70-х годов прошлого века, он попытался устроиться помощником к настоящему стоматологу, а когда это ему не удалось, открыл собственную "практику" в одном из районов Куала-Лумпура.

При обыске в кабинете самозванца были изъяты списанное стоматологическое кресло из армейского госпиталя, а также шприцы и медикаменты. Сейчас арестованному предъявлено обвинение в организации нелегальной медицинской деятельности. Согласно малазийским законам, ему угрожает тюремное заключение сроком до 6 лет, а также штраф в размере до 86 тысяч долларов.

Lenta.ru