В Украине количество отравлений увеличилось на 40%

Летний сезон урожайный не только фруктами и овощами, а еще желудочными расстройствами и кишечными отравлениями. По статистике, летом люди травятся почти в два раза чаще, чем в другие сезоны.

Особенно нужно быть осторожными с мясом и рыбой, грибами, яйцами, немытыми овощами и фруктами, а также с арбузами. Симптомы отравления - тошнота, рвота, понос, головная боль и высокая температура. В любом случае врачи советуют сразу вызвать скорую.

На случай отравления нужно иметь в домашней аптечке марганцовку, противодиарейные средства, "Смекту", " Но-Шпу", "Баралгин", сообщает ICTV.