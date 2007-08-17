ООН борется со СПИДом в Украине

Программа развития ООН (ПРООН) и Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) совместно осуществляют в Украине программу по предотвращению распространения ВИЧ-инфекции и инфекций, которые передаются половым путем, среди военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.

Как сообщили УНИАН в Центре новостей ООН, программа финансируется Европейским союзом. Партнерами агентств ООН выступают Министерство внутренних дел, Министерство обороны и Государственная пограничная служба.

В августе этого года ПРООН и ЮНФПА приступили к обеспечению своих партнеров медицинским и лабораторным оборудованием, одноразовыми шприцами и материалами, необходимыми для проведения экспресс-тестов.

Агентства ООН надеются, что предоставленная ими помощь укрепит возможности медицинских подразделений силовых ведомств Украины в деле предоставления военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов качественных медицинских услуг в сфере профилактики, тестирования и лечения ВИЧ/СПИДа.

По данным ООН, в Украине общее число официально зарегистрированных носителей ВИЧ достигло почти 100 тыс. В это число включены только люди, которые прошли тестирование в государственных медицинских учреждениях. Реальное число, живущих с ВИЧ в Украине, как полагают авторы доклада Объединенной программы ООН по СПИДУ (ЮНЭЙДС) о развитии эпидемии СПИДА в 2006 году, превышает 377 тыс. человек. Более 45% новых случаев инфекции, зарегистрированных в Украине в 2006 году, приходится на потребителей инъекционных наркотиков. В последнее время появляются новые данные о ранее скрытых эпидемиях среди мужчин, занимающихся сексом с мужчинами.

Авторы доклада обращают также внимание на то, что серьезным фактором, способствующим развитию эпидемии в Украине, является процветающий в стране секс-бизнес. В ходе эпиднадзора, проведенного в 2005 году, было выявлено, что восемь процентов женщин, оказывающих сексуальные услуги в Киеве, были ВИЧ-инфицированы. В Полтаве, Одессе, Луцке и Донецке ВИЧ-инфицированной оказалась каждая четвертая из женщин, оказывающих сексуальные услуги, а в Николаеве - каждая третья.