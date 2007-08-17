Гриценко о едином медицинском пространстве

В Киеве состоялась торжественная церемония открытия Главного военно-медицинского клинического центра Вооруженных Сил Украины.

Как сообщили УНИАН в управлении пресс-службы Минобороны, Главный военно-медицинский клинический центр ВС Украины создан в рамках реализации Программы развития системы медицинского обеспечения Вооруженных Сил Украины на 2007-2011 годы на базе Главного военного клинического госпиталя Министерства обороны Украины, который существует с 1755 года и является старейшим медицинским заведением государства.

Как отметил на церемонии открытия министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО, новое заведение – головное лечебное учреждение, орган управления медицинскими подразделениями, расположенными на территории 5 областей нашего государства, а также головной научно-медицинский центр Вооруженных Сил, который будет оказывать методическую и консультационную помощь всем медицинским структурам ВС Украины.

“Таким образом, мы практически реализуем новый подход, новую концепцию, заложенную в развитие системы медицинского обеспечения, которая отныне базируется на принципе единого медицинского пространства”, - сказал министр.

По его словам, кроме Главного военно-медицинского клинического центра, уже развернуты региональные военно-медицинские центры в Виннице, Львове и Одессе, которые обеспечивают предоставление медицинской помощи военнослужащим и членам их семей, ветеранам.

“В деятельности руководства Министерства обороны и Генерального штаба есть два главных приоритета – это боевая подготовка, готовность к выполнению задач по назначению, и забота о человеке, о его жизни, здоровье и благосостоянии. Это мероприятие и все, что будет после него – выполнение задач по второму приоритету”, - отметил А.ГРИЦЕНКО.

Министр обороны сообщил, что в Главном военно-медицинском клиническом центре работают 54 ученых и 150 врачей высшей квалификации. Каждый год в нем проходят лечение более 25 тыс. военных, из которых свыше 12 тыс. – ветераны войны и Вооруженных Сил, и 7 тыс. гражданских лиц, проводится около 8 тыс. хирургических операций, из которых 5 тыс. – сложные и требуют очень высокого профессионализма.

В торжественной обстановке министр обороны Украины передал работникам Главного военно-медицинского клинического центра новенький реанимационный автомобиль, новые компьютерный и магнито-резонансный томографы, цифровые универсальные рентгенаппараты, аппараты ультразвуковой диагностики, современный анализатор электролитов крови и бактериологический анализатор.

В целом, центру было передано 17 наименований оборудования на сумму 4,8 миллиона гривен.

Также руководитель оборонного ведомства вручил начальнику Главного военно-медицинского клинического центра генерал-майору Михаилу БОЙЧУКУ печать и документы об учреждении этого заведения.