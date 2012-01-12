Принят закон о защите имущественных прав детей

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины» относительно защиты имущественных прав детей.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего закона проголосовали 283 народного депутата из 410, зарегистрированных в сессионном зале.

Предусматривается внесение изменений в Семейный кодекс и Закон «О нотариате».

В первую очередь, изменениями в Семейный кодекс вводится новое полномочие органа опеки и попечительства относительно сообщения нотариусу о наложении запрета взыскания на жилье ребенка в таких исключительных случаях, когда мать и/или отец ребенка, которые (которая, который) обратились за разрешением, лишенные судом родительских прав; судом, органом опеки и попечительства или прокурором принято решение отобрать ребенка у родителей; в суд подан иск о лишении родителей ребенка (или того из них, который обратился за разрешением) родительских прав; лицо, которое обратилось за разрешением, сообщило о себе неправдивые сведения, которые имеют существенное значение для решения вопроса о предоставлении разрешения или отказе в его предоставлении и пр.

Кроме того, к перечню субъектов обращения к нотариусу по наложению запрета отчуждения недвижимого имущества добавлен орган опеки и попечительства.

Предусматривается, что Кабинет министров Украины будет устанавливать порядок обращения органов опеки и попечительства к нотариусам.

Другим нововведением закона является ограничение допуска каких-либо категорий лиц к наложению и снятию запрета отчуждения имущества, кроме нотариусов.