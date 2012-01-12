В украинском сыре слишком много пальмового масла

Российская санитарная служба выявила превышение содержания пальмового масла в сыре, который поставляется в РФ рядом украинских производителей, пишут

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Как заявил глава Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко, его ведомство, проанализировав ситуацию на потребительском рынке в сегменте молочной продукции, пришло к выводу о том, что «за четвертый квартал 2011 года произошло заметное ухудшение потребительских свойств сыров, поставляемых из Украины».

«Это заметный сегмент российского рынка. Только за последние десять месяцев ориентировочный объем поставок составил 55,5 тыс. тонн», - заявил Онищенко.

«Основной проблемой является то, что при производстве данного вида продукции в стране-импортере бесконтрольно используются растительные компоненты, в частности, пальмовое масло», - отметил глава Роспотребнадзора.

Вместе с тем Онищенко заявил, что по российским нормативам, в частности, техрегламенту на молоко и молочную продукцию, такая продукция, содержащая большое количество пальмового масла, должна называться не «сыр», а «сырный продукт».

«Содержание пальмового масла там гораздо больше, чем полагается по техническому регламенту», - подчеркнул чиновник.

«Федеральная служба (Роспотребнадзор) инициировала процедуру предотвращения нарушений технического регламента на молоко и молочную продукцию. В рамках этой процедуры мы предполагаем, в том числе, и проведение экспертиз с участием заводов-изготовителей», - заявил Онищенко.