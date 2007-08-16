В Европе будут бороться с ожирением населения

В сентябре представители 53 государств - членов Европейского регионального комитета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) подведут итоги выполнения своих планов по борьбе с ожирением.

Как сообщили УНИАН в Центре новостей ООН, будут намечены дальнейшие шаги, направленные на борьбу с избыточным весом, который приводит к развитию сердечно сосудистых заболеваний.

57-я сессия Европейского регионального комитета ВОЗ пройдет 17-20 сентября в Белграде (Сербия). Ее участники обсудят стратегию развития кадровых ресурсов здравоохранения в Европе, а также наметят дальнейшие шаги по выполнению решений Министерской конференции по борьбе с ожирением и Второго европейского плана действий в области пищевых продуктов и питания.

Сегодня более 1 млрд. людей в мире страдают избыточным весом и ожирением. Если ничего не предпринять, то к 2015 году это число возрастет до 1,5 млрд. К 2010 году каждый десятый ребенок, т.е. 15 млн. детей в европейском регионе будет страдать ожирением.

На сессии в Сербии речь пойдет также о защите материнства и охране здоровья европейских младенцев.

В состав Европейского отделения ВОЗ, кроме государств европейского континента, входят также страны Центральной Азии и Израиль.