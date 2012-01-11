В 2012 году размер всех социальных выплат возрастет - Тигипко

В 2012 году размер всех социальных выплат возрастет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня во время брифинга вице-премьер-министр, министр социальной политики Сергей ТИГИПКО.

В частности он сообщил, что в течение 2012 года размер должностного оклада единой тарифной сетки будет увеличен 6 раз. В частности, с 1 января установлен оклад на уровне 773 грн., с 1 апреля он повысится до 794 грн., с 1 июля – до 802 грн., с 1 сентября – 807 грн., с 1 октября – 823 грн., с 1 декабря – 839 грн. В целом, в течение 2012 года оклад возрастет на 25,5%.

Кроме того, С.ТИГИПКО сообщил, что прожиточный минимум для трудоспособных лиц в течение 2012 года возрастет на 12,9% - до 1134 грн., для лиц, утративших трудоспособность, увеличится на 10,5% - до 884 грн. Кроме того, для детей в возрасте до 6 лет размер прожиточного минимума в 2012 году возрастет на 10,5% - до 961 грн., а для детей в возрасте от 6 до 18 лет – на 14,9%, до 1197 грн.

С.ТИГИПКО отметил, что при возможности правительство будет вносить изменения в бюджет относительно еще большего повышения социальных выплат. В частности, по словам С.ТИГИПКО, это может быть сделано в случае достижения договоренности об уменьшении цены на российский газ для Украины.