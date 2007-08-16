В Беларуси разгадали геном возбудителя туберкулеза

Беларусские ученые составили карту генов микобактерий туберкулеза, циркулирующего на территории Беларуси.

Исследовался ген резистентности (устойчивости) возбудителя туберкулеза к противотуберкулезному препарату рифампицину. Причем штаммы микобактерий этой инфекции были выделены у больных, проживающих в разных областях Беларуси. Был найден один штамм микроба, "возраст" которого составляет примерно 50 лет. Предполагается, что он является родоначальником циркулирующих ныне в стране микобактерий туберкулеза.

Сравнение строения этого гена показало, что существуют три геногруппы микробов туберкулезной инфекции, различающиеся между собой в зависимости от места проживания больного. Так, штаммы туберкулеза из Брестской области по своей структуре ближе к западно-европейским странам - Франции и Италии, а из Витебской и Могилевской - к России и странам Азии. На территории же Минска и Минщины встречаются все три геногруппы микробов туберкулеза, отмеченные в стране. Благодаря такому молекулярно-генетическому анализу штаммов туберкулеза можно установить откуда "пришла" инфекция.

В ходе исследований был также разработан экспресс-тест, который по мокроте может выявить наличие у пациента туберкулеза. Планируется, что уже в ближайшем будущем тест будет широко применяться на практике.