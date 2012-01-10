В отрасли санитарно-эпидемического надзора будут изменения

Закон об усовершенствовании разрешительных процедур в сфере обеспечения санитарного и эпидемического благополучия населения, который был поддержан ВР в первом чтении, способствует искоренению коррупции в разрешительных органах. Об этом с трибуны Верховной Рады заявила народный депутат, член парламентской фракции Партии регионов, председатель Комитета ВР по вопросам здравоохранения Татьяна Бахтеева.

Как рассказала народный депутат, проект закона № 9378, поданный Кабинетом Министров, «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования разрешительных процедур в сфере обеспечения санитарного и эпидемического благополучия населения» был рассмотрен и поддержан Комитетом по вопросам здравоохранения 30 ноября 2011 года.

Данный законопроект разработан с целью приведения некоторых положений Закона Украины «Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения» в соответствие с требованиями Закона Украины «О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности» (принят 06.09.2005 г. № 2806-IV).

«Отсутствие в действующем законодательстве конкретных сроков и условий для выдачи или отказе в выдаче разрешительных документов органами санитарно-эпидемиологического надзора создавало условия для злоупотреблений в этой сфере. Статьей 4 Закона Украины «О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности» установлено, что исключительно законом должны быть установлены: перечень документов разрешительного характера; органы, которые их выдают; платно или бесплатно выдаются такие документы; сроки их выдачи или получения отказа в выдаче разрешения на тот или иной вид деятельности; а также основания для отказа», - отметила она.

Также депутат рассказала, что предложенным законопроектом устанавливаются четкие сроки от 30 до 60 дней на выдачу 5 видов таких разрешительных документов: сертификат о регистрации опасного фактора; заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы; разрешение на работу с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующего излучения; разрешение на функционирование объектов, которые не являются источниками ионизирующего излучения; разрешение на работу с биологическими агентами I-VI групп патогенности, нуклеиновыми кислотами микроорганизмов и рекомбинантными молекулами ДНК.

«Законопроектом также четко предусмотрена бесплатная выдача разрешительных документов СЭС их дубликатов. Принятие таких норм, безусловно, будет содействовать искоренению коррупции в государственных органах и существенно упростит осуществление предпринимательской деятельности», - подчеркнула Т. Бахтеева.

Депутат добавила, что законопроект № 9378 на законодательном уровне уточняет названия органов власти в соответствии с принятой в 2011 году административной реформой.