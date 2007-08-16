В Кривом Роге на СПИД обследуют только беременных

В Кривом Роге не обеспечено обследование даже 5 процентов населения, принадлежащего к группе риска заболевания на СПИД. Об этом заявил главный врач криворожского Центра профилактики и борьбы со СПИДом Иван Самко

В городе зарегистрировано десять с половиной тысяч ВИЧ - инфицированных, только за последние полгода на учет поставлено почти 600 человек.

«Темпы распространения заболевания увеличиваются - интенсивный показатель поражения населения теперь 1500 случаев на 100 тыс. против 1300 случаев в прошлом году. Чтобы помочь этому надо обеспечить качественное обследование наибольшего количества горожан. Тем не менее, бюджетных денег хватает только на работу с беременными женщинами», - отметил Самко.

По его словам, другие желающий выяснить свой ВИЧ-статус часто получают отказ из-за отсутствия денег на закупку тест-систем. Еще более сложная ситуация с больными на СПИД. Как и обследование, их лечение финансируется из бюджета и вместо 300 человек, нуждающихся в антиретровирусной терапии, ее принимают только 134 взрослых и 60 детей.

В ближайшее время, сказал Самко, город должен получить необходимое количество препаратов, тем не менее, проблема их своевременного снабжения остается.

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