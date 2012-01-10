Украина вводит европейский контроль за качеством пищи

Украина вводит европейскую модель контроля безопасности и качества пищевой продукции. Об этом заявил председатель Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины Иван БИСЮК, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

В сообщении отмечается, что в последнее время увеличилось количество случаев отравления и выявления некачественной продукции питания, поэтому встал вопрос усиления системного контроля продуктов питания от производства до реализации. В связи с этим Кабинетом министров Украины было принято решение о создании модели продовольственного контроля по примеру Евросоюза. «По примеру государств Евросоюза, Госветфитослужба Украины в полном объеме сможет контролировать качество и безопасность продуктов питания: от внесения органических и минеральных удобрений в почву, кормов животных, мониторинга остатков пестицидов и ветеринарных препаратов в продукции животного происхождения и до переработки растениеводческого и животноводческого сырья, надлежащей поставки к потребителю, контролируя логистические цепочки и реализацию по всей территории государства», - сообщил глава Госветфитослужбы.

«Реформа пищевой отрасли предусматривает создание единого компетентного органа на основе Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы. Однако это не значит, что отныне только ветеринарные врачи должны контролировать продукты растительного происхождения, или специальное диетическое и детское питание. Именно с этой целью в штат государственной службы компетентного органа будут переведены специалисты из других структур», - отметил И.БИСЮК.

По его мнению, создание единого государственного органа по контролю за качеством пищевой продукции будет способствовать повышению уровня контроля ее безопасности. Компетентный орган формируется на основе Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины, куда будут включены специалисты гигиены питания, фитосанитарного направления, карантина и защиты растений. До тех пор, пока новообразованный компетентный орган не будет способен в полном объеме перенять все функции, их будут выполнять специалисты санитарно-эпидемиологической службы, которые до сегодняшнего дня выполняли такую деятельность.

В сообщении отмечается, что наиболее эффективный и прозрачный контроль качества продукции осуществляет единый компетентный орган. В Украине, как и во многих других странах мира, создание такой государственной структуры является прерогативой Президента и правительства. «Однако сегодня другие органы, в компетенцию которых входит контроль над безопасностью продукции, не желают лишаться рычагов влияния», - отметил И.БИСЮК.