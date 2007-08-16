Столичных патологоанатомов отлучили от больниц

Комиссия Киевсовета по вопросам здравоохранения и социальной защиты утвердила проект решения о создании в Киеве городского патологоанатомического бюро. Оно будет иметь свой бюджет и независимо от больниц заниматься организацией работы патологоанатомических отделений, а также их финансированием (в настоящий момент эту функцию выполняют больницы). Согласно документу, имеющемуся в распоряжении Ъ, реорганизации подлежат 20 патологоанатомических отделений городских больниц.

Руководство нового органа будет назначаться и увольняться главным управлением здравоохранения Киева. По словам начальника управления Людмилы Качуровой, создание такой организации позволит обновить техническую базу отделений и исключит возможность оказания давления на патологоанатомов при установлении причин смерти пациентов. "То, что делается сейчас в наших моргах,— это ужас. В некоторых отделениях даже не работают смывы,— заявила госпожа Качурова.— Из средств, выделяемых на больницы, патологоанатомическим отделениям достаются только остатки". По предварительным оценкам, для финансирования бюро необходимо около 4 млн грн. Кроме того, городские власти планируют осуществить программу привлечения специалистов в эту сферу деятельности. Для обучения будущих патологоанатомов предполагается выделение средств из городского бюджета, сообщает КоммерсантЪ.

Сейчас, по словам главного патологоанатома Киева Нины Жучковой, в столице работает 43 специалиста. "Патологоанатомов должно быть, по крайней мере, в три раза больше. Кроме того, работа независимой от больниц структуры позволит получить реальную статистику смертности в больницах",— считает госпожа Жучкова. По ее мнению, необходимо также проведение масштабной рекламы этой профессии.

Принятый комиссией проект будет рассмотрен Киевсоветом на следующей сессии.